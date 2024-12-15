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Денис Бояринцев высказался о будущем Жозе и Николсона в «Спартаке»

Денис Бояринцев высказался о будущем Жозе и Николсона в «Спартаке»
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о перспективах в клубе легионеров красно-белых Виллиана Жозе и Шамара Николсона.

«Станковичу виднее, какие ему нужны игроки, но конкурировать этим нападающим будет тяжело. «Спартак» же хочет с кем-то расстаться, сейчас есть время для кропотливой работы на трансферном рынке. Думаю, Станкович уже знает, с кем продолжит работу», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

33-летний Виллиан Жозе перешёл в стан красно-белых из «Бетиса» минувшим летом. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

27-летний Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года и выиграл с командой Кубок России. В нынешнем сезоне Шамар провёл 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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