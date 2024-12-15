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В «Сьоне» назвали сроки возвращения Антона Миранчука после травмы

В «Сьоне» назвали сроки возвращения Антона Миранчука после травмы
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Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о сроках возвращения российского полузащитника Антона Миранчука после травмы, полученной им в минувшем ноябре.

«Миранчук вернётся в общую группу в начале января, он должен быть готов к первой игре после паузы. Сейчас Антон не отдыхает — у него есть восстановительная программа, которой он должен следовать», — приводит слова Константина Sport24.

29-летний футболист присоединился к «Сьону» в сентябре нынешнего года в качестве свободного агента. В сезоне-2024/2025 Миранчук принял участие в семи матчах швейцарской Суперлиги, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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