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Влахович обратился к фанатам «Ювентуса» после конфликта с ними во время игры с «Венецией»

Влахович обратился к фанатам «Ювентуса» после конфликта с ними во время игры с «Венецией»
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович обратился к болельщикам команды после того, как бурно отреагировал на их оскорбления игроков «старой синьоры» во время матча с аутсайдером Серии А «Венецией» (2:2).

«Я понимаю разочарование по поводу последних результатов, и вы имеете полное право его выразить. Я всегда уважал вас, отдавал всего себя ради этой футболки и благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете нам ежедневно. Сейчас важно продолжать поддерживать команду и возобновить наше сближение», — приводит слова Влаховича инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

Напомним, поведение болельщиков «Ювентуса» вызвало гневную реакцию у Влаховича, который сначала показал жестом, что они не должны так жёстко обращаться с игроками. Однако ультрас продолжили оскорблять футболистов, после чего сербский форвард повернулся к ним, саркастически подняв большой палец вверх.

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