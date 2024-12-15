Денис Бояринцев подвёл итоги первой части сезона в РПЛ

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев поделился мнением о первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Ничего сверхъестественного — всё те же лидеры, что и в том году. Немного отстал ЦСКА, остальные же все на своих местах. «Краснодар», как и в прошлом сезоне, закончил год на первом месте. Хорошо, что «Спартак» подтянулся к лидирующей группе. Концовка получилась интересной, но всё будет понятно весной», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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