Роман Павлюченко сравнил нынешний «Спартак» со сборной России на Евро-2008

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко провёл параллель между нынешней командой красно-белых и сборной России периода Евро-2008.

«Когда в команде есть хорошее взаимопонимание между тренерским штабом и футболистами, хорошие отношения, есть и результат. У нас так было в 2008 году с Гусом Хиддинком. На чемпионате Европы сборная России была тёмной лошадкой, но у нас были отличные отношения в команде, уважение. Это и сыграло роль. Думаю, в «Спартаке» сейчас происходит то же самое. Видно, что даже те, кто не играет, переживают за результат, все радуются забитым мячам. Это самое главное. Станкович нашёл подход к футболистом, в «Спартаке» видна команда. Поэтому есть результат», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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