Сенников: Батраков может стать лидером «Локомотива», как Лоськов в своё время

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о 19-летнем полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Весенняя форма Батракова зависит от него самого. Сейчас в «Локомотиве» подобралась хорошая команда, у которой всё почти удачно получается. Главное, чтобы у Батракова не было травм. Достаточно вспомнить Глушенкова, который был прекрасен в начале сезона, а после травмы уже был не тот Максим, потому что ему по новой надо набирать форму. На Алексея рассчитывают в «Локомотиве», думаю, он будет прогрессировать дальше, станет лидером, как Лоськов в своё время. Шанс на это у него есть», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн. «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте в турнирной таблице.