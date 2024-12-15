В «Твенте» ответили, верят ли, что «Спартак» сможет продать Угальде за € 80 млн

Член правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, верит ли он, что «Спартак» сможет в перспективе продать нападающего Манфреда Угальде за € 80 млн — сумму, которая, как сообщалось, составляет опцию выкупа 22-летнего футболиста для клубов из Европы.

— Не знаю, за сколько «Спартак» может продать Угальде. Это их прерогатива — устанавливать на игрока тот ценник, который они считают нужным. У меня нет мнения о его стоимости.

— Но вы работали с Угальде. Его качества достаточно хороши, чтобы быть оценёнными в € 80 млн?

— В сегодняшнем мире футбольные клубы платят столько денег за футболистов, так что я даже не знаю. Но одно знаю точно — забивные нападающие всегда ценятся высоко. Обычно всё зависит только от того, насколько сильно клуб заинтересован в игроке, — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Коста-риканский нападающий перешёл в стан красно-белых из «Твенте» зимой 2024 года. В свою очередь, нидерландский клуб приобрёл Угальде у бельгийского «Ломмела» летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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