Дмитрий Черышев назвал лучших тренеров по итогам первой части сезона РПЛ

Российский специалист Дмитрий Черышев, возглавляющий ярославский «Шинник», ответил на вопрос, кто является тремя лучшими тренерами по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Обязательно выделю Галактионова. Очень сильно поменял свою работу Мусаев. Уйдя из «Краснодара» в азербайджанский футбол, он приобрёл огромный опыт, и сейчас его команда играет довольно интересно, борется за чемпионство — это говорит о том, что обстановка в коллективе рабочая. Но у Мурада и подбор футболистов хороший.

Кто третий? Личка старается, но «Динамо» не борется за чемпионство. Выделю Семака. Мы понимаем, что «Зенит» иногда обезглавливает своих конкурентов, забирает лучших игроков себе. Но всё время бороться за первое место — это очень сложно», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) — на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

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