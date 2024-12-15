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Массимо Каррера: Головин остаётся лучшим российским игроком в Европе

Массимо Каррера: Головин остаётся лучшим российским игроком в Европе
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, остаётся ли атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин лучшим российским футболистом, выступающим в Европе.

«Думаю, да, остаётся. Александр на протяжении многих сезонов показывает высокий уровень, для меня он лучший из россиян в Европе», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Головин выступает в составе французского клуба с 2018 года. За этот период он принял участие в 221 матче во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 40 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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