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Бояринцев: прежние лидеры «Зенита» играют ниже своих возможностей

Бояринцев: прежние лидеры «Зенита» играют ниже своих возможностей
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев поделился мнением об игре лидеров санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах.

«Я бы не использовал в этом вопросе слово разочаровал — просто прежние лидеры играют ниже своих возможностей. Вот и всё. Опять всё сводится к мотивации. Если лидеры играют спустя рукава, то вся команда «поплывёт», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Возглавляет чемпионат «Краснодар», который также набрал 39 очков, но обошёл своих оппонентов по дополнительным показателям.

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