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Бояринцев: игроки «Зенита» уже были на чемоданах в концовке сезона — это непрофессионально

Бояринцев: игроки «Зенита» уже были на чемоданах в концовке сезона — это непрофессионально
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о двух поражениях «Зенита» в заключительных матчах первой части сезона РПЛ. Сине-бело-голубые проиграли «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«Не знаю, наверное, вопрос мотивации. Проиграли две игры, но была концовка первой части — люди уже на чемоданах. Может, это непрофессионально, но психология играет свою роль. «Крылья» и «Акрон» были мотивированнее, потому и победили. Ничего в этом нет, весной «Зенит» продолжит борьбу за чемпионство, а другим командам будет тяжело.

Конечно, можно взять таких же сильных игроков, но более мотивированных на победы. «Зениту» надо искать усиление. Любой качественный игрок может проявить себя в команде», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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