Флориан Вирц может продлить контракт с «Байером» и отказаться от трансфера летом — Kicker

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может продлить контракт с клубом и отказаться от трансфера в летнее трансферное окно как минимум на год. Об этом сообщил Kicker.

По информации источника, игрок и клуб планируют продлить действующее соглашение, которое истекает летом 2027-го, ещё на один год. Стоит отметить, что переход Вирца в «Баварию» в летнее трансферное окно вряд ли произойдёт, так как в Мюнхене не готовы заплатить за игрока запрашиваемые € 150 млн, а также удовлетворить требование игрока по зарплате, которая должна быть выше € 20 млн в год.

В текущем сезоне Флориан Вирц провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.