«Вулверхэмптон» объявил об увольнении главного тренера Гари О’Нила
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«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Гари О’Нила.
«Мы очень благодарны Гари за все его усилия, преданность делу и усердную работу во время его пребывания в клубе, и мы желаем ему и его команде удачи в будущем», — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» принял решение уволить главного тренера команды Гари О’Нила после поражения в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» (1:2), который состоялся вчера, 14 декабря.
Издание Daily Mail сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер является основным кандидатом на замену английскому специалисту.
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