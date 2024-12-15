«Вулверхэмптон» объявил об увольнении главного тренера Гари О’Нила

«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Гари О’Нила.

«Мы очень благодарны Гари за все его усилия, преданность делу и усердную работу во время его пребывания в клубе, и мы желаем ему и его команде удачи в будущем», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» принял решение уволить главного тренера команды Гари О’Нила после поражения в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» (1:2), который состоялся вчера, 14 декабря.

Издание Daily Mail сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер является основным кандидатом на замену английскому специалисту.