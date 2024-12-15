Червиченко: не стал бы пока списывать Абену в «Спартаке», Дуарте тоже приводил в ужас

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игроке красно-белых Миэнти Абене.

«Поначалу мне понравился Абена. Почему-то в «Спартаке» игроки очень долго адаптируются. Вспомните тот сезон для Угальде, как этот начал, а потом выстрелил. Дай бог, чтобы весной у него всё хорошо было. Дуарте приводил в ужас болельщиков «Спартака», а сейчас отесался, как-то играет. Думал, что взяли хорошего игрока, если говорить про Абену. Я бы пока не стал его списывать. Что-то с ним произошло, но не исключаю, что вольётся ещё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Миэнти Абена провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.