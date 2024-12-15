«Атлетико» Мадрид минимально обыграл «Хетафе» и обошёл «Реал» в таблице Ла Лиги
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Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). «Атлетико» Мадрид одержал победу со счётом 1:0.
Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Сёрлот – 69'
В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга и ушли на перерыв при равном счёте. На 69-й минуте нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот забил единственный гол во встрече.
«Атлетико» Мадрид набрал 38 очков в 17 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Хетафе» занимает 15-е место, заработав 16 очков в 17 матчах.
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