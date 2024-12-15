Денис Бояринцев объяснил спад в игре «Локомотива» в конце года

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев объяснил спад в игре московского «Локомотива» в конце года. Красно-зелёные не смогли одержать победу в четырёх последних играх первой части сезона.

«Краснодар» и «Локомотив» выдали неплохое начало, но где-то просели. Может, физически. Чемпионат получился сложным для всех. Вызовы в сборную сыграли злую шутку с «Локомотивом». После них Самошников и Батраков выглядели неважно в клубе. Удивительно, что «Локомотив» и «Краснодар» просели после ноябрьской паузы, но многие игроки получили возможность проявить себя за сборную. Может, концовка сезона тоже сказалась. Сложно однозначно ответить на вопрос. К сожалению, важные очки потеряли», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.