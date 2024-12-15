Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: у «Спартака» достаточно исполнителей для победы в РПЛ

Гладилин: у «Спартака» достаточно исполнителей для победы в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что клуб не нуждается в усилении состава в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Думаю, «Спартаку» не надо особо усиляться. Команда укомплектована, даже перебор исполнителей, которых надо отдавать в аренду для игровой практики. Но если появится игрок на какую-то из линий уровня Барко, Угальде или Бабича, надо брать. Иностранцев сейчас и так много, менять на других нет смысла.

Для борьбы за медали усиления не нужны. Еврокубка нет, а для победы в чемпионате исполнителей в команде достаточно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Червиченко: не стал бы пока списывать Абену в «Спартаке», Дуарте тоже приводил в ужас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android