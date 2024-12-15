Гладилин: у «Спартака» достаточно исполнителей для победы в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что клуб не нуждается в усилении состава в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Думаю, «Спартаку» не надо особо усиляться. Команда укомплектована, даже перебор исполнителей, которых надо отдавать в аренду для игровой практики. Но если появится игрок на какую-то из линий уровня Барко, Угальде или Бабича, надо брать. Иностранцев сейчас и так много, менять на других нет смысла.

Для борьбы за медали усиления не нужны. Еврокубка нет, а для победы в чемпионате исполнителей в команде достаточно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.