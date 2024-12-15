В «Твенте» отреагировали на игру Манфреда Угальде в «Спартаке» в первой части сезона

Член правления «Твенте» Ян Стройер прокомментировал игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в первой части сезона. На данный момент Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата России.

— Мы отлично знаем, какими качествами этот футболист обладает. Да, у игрока может выдаться сложный старт в новом клубе, но, когда ты уверен в его уровне и используешь его правильно, это всегда может закончиться успехом.

— Станкович нашёл к нему подход?

— Мне сложно сказать, я же не вижу, как он с ним работает. Но со стороны кажется, что Станкович нашёл подход, потому что Манфред начал показывать очень сильный футбол, — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Коста-риканский нападающий перешёл в стан красно-белых из «Твенте» зимой 2024 года. В свою очередь, нидерландский клуб приобрёл Угальде у бельгийского «Ломмела» летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.