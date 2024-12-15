Денис Бояринцев: хорошая сказка у «Спартака» получается!

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал выступление московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Хорошая сказка получается, ха-ха. Думаю, тренерская работа видна. Команда буксовала вначале, но им надо было притереться друг к другу, понять тренера. За исключением Кубка России команда выдала хорошую серию. «Спартак» заслуженно подтянулся к лидирующей группе. Однозначно навяжет борьбу за чемпионство весной. Появилась стабильность в игре, весело атака заиграла. Барко — ведущий футболист, Угальде стал забивать. Результат команды — тренерская работа», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.