Валерий Непомнящий высказался об игре Артёма Дзюбы за «Акрон»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий оценил игру нападающего Артёма Дзюбы за «Акрон».

«Дзюба провёл первую часть сезона на высоком уровне. Не все могут так органично влиться в новую команду. А после зимних сборов Артём заиграет ещё лучше, подтянув физическую форму», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 717 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.