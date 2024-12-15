«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 16-го тура АПЛ

Сегодня, 15 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Гюндоган, Де Брёйне, Силва, Савио, Фоден, Доку, Холанд.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Магуайр, Мартинес, Маунт, Фернандеш, Хойлунд, Диалло, Дало, Угарте.
«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 15 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 19 очков.
- 15 декабря 2024
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