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Бояринцев: хочется, чтобы и в «Спартаке» появлялись такие ребята, как Батраков

Бояринцев: хочется, чтобы и в «Спартаке» появлялись такие ребята, как Батраков
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова за клуб в первой части сезона.

«Он попал в поток — забил и почувствовал уверенность. Партнёры хорошо на него играли, но и он сам перспективный футболист. У него есть видение поля, как он работает с мячом! Приятно, что появился такой сильный мальчишка. Хорошо, что у молодых появляется шанс — надо растить свои кадры. Хотелось бы, чтобы и в «Спартаке» с прекрасной академией появлялись такие ребята», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн. «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте в турнирной таблице.

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