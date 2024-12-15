Экс-игрок сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли может перейти в клуб Медиалиги из России

Бывший полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли может перейти в российский медиаклуб «Титан». Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, «Титан» отправил запрос в агентство, которое занимается делами 28-летнего хавбека. Сообщается, что Алли в случае принятия предложения «Титана» станет самым высокооплачиваемым игроком в Медиалиге.

Алли не играет в официальных матчах почти два года из-за травмы. Ранее полузащитник заявил, что планирует принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Напомним, последним клубом Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.