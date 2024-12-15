Дмитрий Булыкин выделил трёх тренеров в России по итогам первой части сезона

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выделил трёх тренеров по итогам первой части сезона. Это Деян Станкович («Спартак»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Сергей Семак («Зенит»).

«Сложно кого-то выделить, но осень здорово первую часть сезона провёл Деян Станкович. Сначала у него были проблемы — было видно, что он только привыкает к нашему футболу. Но затем просто фантастический результат показал «Спартак». Команда показывает яркий футбол, раскрылся Угальде. Точно выделю Станковича. Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.