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«Брайтон» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ

«Брайтон» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ
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Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Чалоба – 27'     0:2 Сарр – 33'     0:3 Сарр – 82'     1:3 Гехи – 87'    

На 27-й минуте забил защитник «Кристал Пэлас» Трево Чалоба, которому ассистировал нападающий Исмаил Сарр. На 33-й минуте отличился уже сам Исмаила Сарр с передачи Тайрика Митчелла. На 82-й минуте Сарр оформил дубль. На 87-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи срезал мяч в свои ворота.

«Кристал Пэлас» после этой победы набрал 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 24 очками находится на девятом месте.

Турнирная таблица АПЛ
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