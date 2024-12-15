«Брайтон» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 3:1.

На 27-й минуте забил защитник «Кристал Пэлас» Трево Чалоба, которому ассистировал нападающий Исмаил Сарр. На 33-й минуте отличился уже сам Исмаила Сарр с передачи Тайрика Митчелла. На 82-й минуте Сарр оформил дубль. На 87-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи срезал мяч в свои ворота.

«Кристал Пэлас» после этой победы набрал 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 24 очками находится на девятом месте.