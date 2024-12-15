«Челси» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00
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Сегодня, 15 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 31 очко за 15 матчей. «Брентфорд» заработал 23 очка после 15 игр и располагается на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.
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