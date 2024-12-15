«Фиорентина» на выезде уступила «Болонье», прервав свою серию из восьми побед в Серии А
Поделиться
Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. «Болонья» одержала победу со счётом 1:0.
Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Одгор – 59'
Единственный гол в матче на 59-й минуте забил полузащитник «Болоньи» Йенс Одгор, которому ассистировал Ремо Фройлер.
Таким образом, «Фиорентина» прервала свою серию из восьми побед в чемпионате Италии, а также беспроигрышную серию в этом турнире, которая насчитывала 10 матчей.
«Болонья» после этой победы набрала 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате Италии. «Фиорентина» с 31 очком идёт третьей.
Комментарии
- 15 декабря 2024
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:41
-
18:28
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:29
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:06