«Фиорентина» на выезде уступила «Болонье», прервав свою серию из восьми побед в Серии А

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. «Болонья» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил полузащитник «Болоньи» Йенс Одгор, которому ассистировал Ремо Фройлер.

Таким образом, «Фиорентина» прервала свою серию из восьми побед в чемпионате Италии, а также беспроигрышную серию в этом турнире, которая насчитывала 10 матчей.

«Болонья» после этой победы набрала 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате Италии. «Фиорентина» с 31 очком идёт третьей.