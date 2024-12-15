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«Фиорентина» на выезде уступила «Болонье», прервав свою серию из восьми побед в Серии А

«Фиорентина» на выезде уступила «Болонье», прервав свою серию из восьми побед в Серии А
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Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. «Болонья» одержала победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Одгор – 59'    

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил полузащитник «Болоньи» Йенс Одгор, которому ассистировал Ремо Фройлер.

Таким образом, «Фиорентина» прервала свою серию из восьми побед в чемпионате Италии, а также беспроигрышную серию в этом турнире, которая насчитывала 10 матчей.

«Болонья» после этой победы набрала 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате Италии. «Фиорентина» с 31 очком идёт третьей.

Турнирная таблица Серии А
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