Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим прокомментировал отсутствие Гарначо и Рашфорда в заявке на матч с «Манчестер Сити»

Аморим прокомментировал отсутствие Гарначо и Рашфорда в заявке на матч с «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал отсутствие игроков Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда в заявке на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 15 декабря.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Перерыв
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'    

«Конечно, ситуация сложная, потому что нам нужно выигрывать матчи, и сейчас у нас непростой период. Я обращаю внимание на всё: как ты ешь, как ты одеваешься, выходя на игру. На всё. Я оцениваю ситуацию и принимаю решение. Мы пообщались с ними после последней тренировки. Они в порядке. Они тренировались сегодня утром, я там был. Они тренировались очень хорошо», — приводит слова Аморима BBC со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Алехандро Гарначо провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Маркус Рашфорд отыграл столько же матчей, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Аморим: у «Манчестер Юнайтед» более серьёзные проблемы, чем у «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android