Аморим прокомментировал отсутствие Гарначо и Рашфорда в заявке на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал отсутствие игроков Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда в заявке на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 15 декабря.

«Конечно, ситуация сложная, потому что нам нужно выигрывать матчи, и сейчас у нас непростой период. Я обращаю внимание на всё: как ты ешь, как ты одеваешься, выходя на игру. На всё. Я оцениваю ситуацию и принимаю решение. Мы пообщались с ними после последней тренировки. Они в порядке. Они тренировались сегодня утром, я там был. Они тренировались очень хорошо», — приводит слова Аморима BBC со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Алехандро Гарначо провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Маркус Рашфорд отыграл столько же матчей, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.