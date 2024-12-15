Червиченко: у «Спартака» вкус победы — наступает райское время для поставщиков игроков

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал позиции, которые зимой нужно усилить красно-белым.

«У «Спартака» вкус победы – наступает райское время для поставщиков игроков. Им сейчас кажется, что они точно могут доехать до первого места. Так что будет легче убедить в необходимости какого-то кандидата.

Моё мнение, что «Спартаку» нужен большой и мощный нападающий. Также нужен центральный защитник, потому что Бабич не вытянет в одиночку. Сейчас всплывает много пикантных вещей про судейство. Думаю, судьи будут строже. Что прощалось Бабичу и Рябчуку в первой части, такого больше не будет. Да и «Зенит» не отказался от идеи в этом сезоне обойти «Спартак» и получить седьмое чемпионство. Думаю, «Спартаку» ещё нужен опорник – Зобнин уже прошедшая история, а Умярову не хватает мастерства, чтобы полностью закрывать середину поля», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.