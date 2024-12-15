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Экс-игрок «Спартака» Бояринцев высказался о результативности Угальде

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев высказался о результативности Угальде
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал результативность нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— Что произошло с Угальде?
— Партнёры на него много играют, но у него есть чутьё, много трудовых мячей смог забить. Молодец!

— Линия атаки у «Спартака» укомплектована?
— Думаю, да. Пока у них всё идёт хорошо, но всегда хочется усиливаться, быть лучше, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Коста-риканский нападающий перешёл в стан красно-белых из «Твенте» зимой 2024 года. В свою очередь, нидерландский клуб приобрёл Угальде у бельгийского «Ломмела» летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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