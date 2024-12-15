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В Испании высказались об интересе «Севильи» к игроку «Локомотива» Тикнизяну

В Испании высказались об интересе «Севильи» к игроку «Локомотива» Тикнизяну
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Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался об интересе «Севильи» к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Насколько я знаю, «Севилья» действительно интересуется Тикнизяном. Летом был предметный интерес, но «Локомотив» не устроило предложение. «Локомотив» просит у «Севильи» слишком большие деньги за трансфер Тикнизяна. Сомневаюсь, что «Севилья» купит Тикнизяна этой зимой», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

Тикнизяну 25 лет, он выступает на позиции левого защитника и полузащитника. В нынешнем сезоне армянский футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока «Локомотива» в € 6,5 млн.

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