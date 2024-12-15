«ПСЖ» — «Лион»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 15 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 34 очка за 14 матчей. «Лион» заработал 25 очков после 14 игр и располагается на пятой строчке. Второе место с 30 очками занимает «Марсель». На третьем месте находится «Монако», который также заработал 30 очков.