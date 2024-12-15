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«ПСЖ» — «Лион»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

«ПСЖ» — «Лион»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 15 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 34 очка за 14 матчей. «Лион» заработал 25 очков после 14 игр и располагается на пятой строчке. Второе место с 30 очками занимает «Марсель». На третьем месте находится «Монако», который также заработал 30 очков.

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