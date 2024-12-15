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«Штутгарт» уверенно победил «Хайденхайм» в матче Бундеслиги

«Штутгарт» уверенно победил «Хайденхайм» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Кристиан Дингерт. «Штутгарт» одержал победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
1 : 3
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Миттельштедт – 20'     1:1 Ваннер – 41'     1:2 Мийо – 45+2'     1:3 Вольтемаде – 85'    

На 20-й минуте забил защитник «Штутгарта» Максимилиан Миттельштедт. На 41-й минуте счёт сравнял игрок «Хайденхайма» Пауль Ваннер. На 45+2-й минуте отличился полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо с передачи Йоши Вагномана. На 85-й минуте забил игрок «Штутгарта» Ник Вольтемаде, реализовав пенальти.

После этого матча «Штутгарт» набрал 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» с 10 очками идёт 16-м.

Турнирная таблица Бундеслиги
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