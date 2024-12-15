«Штутгарт» уверенно победил «Хайденхайм» в матче Бундеслиги

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Кристиан Дингерт. «Штутгарт» одержал победу со счётом 3:1.

На 20-й минуте забил защитник «Штутгарта» Максимилиан Миттельштедт. На 41-й минуте счёт сравнял игрок «Хайденхайма» Пауль Ваннер. На 45+2-й минуте отличился полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо с передачи Йоши Вагномана. На 85-й минуте забил игрок «Штутгарта» Ник Вольтемаде, реализовав пенальти.

После этого матча «Штутгарт» набрал 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» с 10 очками идёт 16-м.