Ковтун: Зиньковский — явный кандидат на уход из «Спартака» зимой, нет смысла его держать

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением об игроке красно-белых Антоне Зиньковском.

«Зиньковский — явный кандидат на уход из «Спартака» зимой. Приглашали российского игрока, чтобы играл за «Спартак». Но дальше всё зависело от него. Видимо, Антон не доказал Станковичу, что должен играть больше. Держать Зиньковского в команде нет смысла. Зачем? Первая часть сезона уже прошла, он играл мало, в кубковых матчах», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Антон Зиньковский провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи.