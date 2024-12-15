Главный тренер «Ахмата» Ташуев назвал игрока-открытие в 2024 году

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает футболиста московского «Локомотива» Алексея Батракова главным открытием года в России.

«Главное открытие года? Это всё лежит на поверхности — Батраков. Он проявлял себя очень хорошо, особенно в летне-осенний период. Это подрастает маленькая звёздочка. Надеюсь, Батраков и дальше будет прогрессировать», — приводит слова Ташуева Sport24.

Ранее стало известно, что Алексей Батраков оказался лауреатом премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту России в возрасте не старше 21 года. В текущем сезоне на счету 19‑летнего полузащитника 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач.