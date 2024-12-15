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Сергей Ташуев назвал лучшего, по его мнению, игрока в РПЛ в 2024 году

Сергей Ташуев назвал лучшего, по его мнению, игрока в РПЛ в 2024 году
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком в Российской Премьер-Лиге в 2024 году.

«Сложно тренеру оценивать лучших футболистов. Лучший — фигура серьёзная. Одного называть немножко неправильно. Я сторонник того, что надо брать наших игроков, поэтому назову Глушенкова. Да, ему помешала травма, но это уже издержки, которые никак не связаны с качествами игрока. Он ярко себя проявил», — приводит слова Ташуева Sport24.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В первой половине года Глушенков играл за «Локомотив».

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