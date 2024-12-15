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Главный тренер «Ротора» Бояринцев высказался о конкуренции в Первой лиге

Главный тренер «Ротора» Бояринцев высказался о конкуренции в Первой лиге
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Главный тренер «Ротора», выступающего в Мелбет Первой лиге, Денис Бояринцев высказался о конкуренции в турнире.

«Торпедо», «Черноморец» ставят перед собой определённые задачи, плюс три команды пришли из РПЛ в этом сезоне — «Урал», «Балтика» и «Сочи». «Арсенал» тоже хорошо начал сезон. «Балтика», «Сочи», «Урал» готовы к повышению в классе по составу и возможностям. Уверен, что и «Торпедо» с «Черноморцем» навяжут борьбу, но любая команда может отобрать очки у лидеров. «Ротор» практически у всех лидеров забрал очки — просто никому не будет», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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