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«Барселона» — «Леганес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

«Барселона» — «Леганес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 15 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Леганес». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Леганес» заработал 15 очков после 16 игр и располагается на 16-й строчке. Второе место с 38 очками занимает мадридский «Атлетико».

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