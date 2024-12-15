«Барселона» — «Леганес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 15 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Леганес». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Леганес» заработал 15 очков после 16 игр и располагается на 16-й строчке. Второе место с 38 очками занимает мадридский «Атлетико».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 декабря 2024
-
20:36
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:47
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:38
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:41
-
18:28
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:35