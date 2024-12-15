«Барселона» — «Леганес»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 15 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Леганес». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Леганес» заработал 15 очков после 16 игр и располагается на 16-й строчке. Второе место с 38 очками занимает мадридский «Атлетико».