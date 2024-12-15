Бояринцев — об Абене: если иностранец проигрывает конкуренцию, зачем он нужен?

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев поделился мнением об игроке московского «Спартака» Миэнти Абене.

«Дуарте в какой-то момент стал стабильнее, хотя в своё время нахватал критики. Сейчас уже играет без грубых ошибок. Присутствие Бабича в защите тоже вносит свои коррективы. На данный момент Абена проигрывает конкуренцию. Хочется, чтобы не иностранец с иностранцем конкурировали за позицию. Понятно, что легионеры нужны, но хочется видеть своих воспитанников. Если иностранец проигрывает конкуренцию, зачем тогда он нужен?» — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Миэнти Абена провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.