Киммих ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии». Летом он станет свободным агентом

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своём будущем. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

«Все знают о моей ситуации. Для меня это очень важное решение. Я знаю, что у меня есть в «Баварии». Моя семья чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. С другой стороны, у тебя также есть определённый карьерный план. Вы должны взвесить, чего вы хотите и куда вы хотите пойти», — приводит слова Киммиха Bild.

Киммих в текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.