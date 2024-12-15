Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии». Летом он станет свободным агентом

Киммих ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии». Летом он станет свободным агентом
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своём будущем. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

«Все знают о моей ситуации. Для меня это очень важное решение. Я знаю, что у меня есть в «Баварии». Моя семья чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. С другой стороны, у тебя также есть определённый карьерный план. Вы должны взвесить, чего вы хотите и куда вы хотите пойти», — приводит слова Киммиха Bild.

Киммих в текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Стала известна позиция «Реала» по потенциальным трансферам Киммиха и Мусиалы — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android