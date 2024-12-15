Шикунов рассказал, какие позиции стоит усилить «Спартаку» зимой

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением по поводу того, какие позиции стоит усилить красно-белым в это зимнее трансферное окно.

«Спартаку» обязательно надо усиливаться зимой. Думаю, нужен нападающий, который будет страховать Угальде. Не дай бог какая-то микротравма даже, а у нас там пустота. Ещё нужен крайний защитник. Ну и опорник — Умярова надо страховать. Когда он выбывает, у нас пустота. А Пруцев больше «восьмёрка», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.