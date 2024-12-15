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Роман Павлюченко: Угальде — бомбардир, но в «Спартаке» выделяется вся атака

Роман Павлюченко: Угальде — бомбардир, но в «Спартаке» выделяется вся атака
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Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался об атаке красно-белых.

«Угальде — бомбардир. Но в «Спартаке» выделяется вся атака, в том числе Барко, — они делают результат. Что скрывать: без этих футболистов голы «Спартака» не существовали бы. Мне очень нравится нынешняя группа атаки в команде», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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