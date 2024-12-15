Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Гвардиол открыл счёт на 36-й минуте

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Гвардиол открыл счёт на 36-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Перерыв
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'    

На 36-й минуте защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол выпрыгнул и головой отправил мяч в верхний угол ворот.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 15 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 19 очков.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 16-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android