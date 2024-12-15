«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Гвардиол открыл счёт на 36-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

На 36-й минуте защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол выпрыгнул и головой отправил мяч в верхний угол ворот.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 15 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 19 очков.