«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Гвардиол открыл счёт на 36-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Перерыв
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'
На 36-й минуте защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол выпрыгнул и головой отправил мяч в верхний угол ворот.
«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 15 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 19 очков.
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