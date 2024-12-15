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Бояринцев: в «Спартаке» мало игроков, как Умяров. Такие нужны

Бояринцев: в «Спартаке» мало игроков, как Умяров. Такие нужны
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал выступление полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в текущем сезоне.

— Удивляет, как у Станковича заиграл Умяров?
— Это объяснимо — нужны игроки, которые будут отбирать мячи и делать объём, навязывать борьбу. «Спартаку» нужны отборы и быстрые выходы в атаку. Наиль тут закрепился, он как раз игрок такого плана. Не все могут быть как Барко — нужны те, кто будет делать черновую работу. В «Спартаке» мало таких, как Умяров, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Наиль Умяров провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил один гол.

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