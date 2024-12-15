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«Атлетик» и «Алавес» поделили очки в матче испанской Примеры

«Атлетик» и «Алавес» поделили очки в матче испанской Примеры
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Завершился матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Гомес – 10'     1:1 Жордан – 67'    

На 10-й минуте забил полузащитник «Атлетика» из Бильбао Унаи Гомес. Ему ассистировал Иньяки Уильямс. На 67-й минуте счёт сравнял хавбек «Алавеса» Жоан Жордан.

После этого матча в активе «Атлетика» из Бильбао 33 очка. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с 16 очками идёт на 16-й строчке. На первом месте располагается «Барселона», у которой 38 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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