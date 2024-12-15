«Атлетик» и «Алавес» поделили очки в матче испанской Примеры

Завершился матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Итоговый результат — 1:1.

На 10-й минуте забил полузащитник «Атлетика» из Бильбао Унаи Гомес. Ему ассистировал Иньяки Уильямс. На 67-й минуте счёт сравнял хавбек «Алавеса» Жоан Жордан.

После этого матча в активе «Атлетика» из Бильбао 33 очка. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с 16 очками идёт на 16-й строчке. На первом месте располагается «Барселона», у которой 38 очков.