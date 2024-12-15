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Денис Бояринцев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Денис Бояринцев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев поделился мнением по поводу того, какие позиции стоит усилить московскому «Спартаку» в это зимнее трансферное окно.

«Думаю, усиление будет. Скорее всего, подумают над приобретением фланговых защитников, форварда. В составе много легионеров, но хотелось бы увидеть своих ребят. Неважно, о какой команде мы говорим. Забивать всю заявку легионерами не очень хорошо для больших команд. Хотелось бы, чтобы на внутренние ресурсы обращали внимание», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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