Денис Бояринцев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев поделился мнением по поводу того, какие позиции стоит усилить московскому «Спартаку» в это зимнее трансферное окно.

«Думаю, усиление будет. Скорее всего, подумают над приобретением фланговых защитников, форварда. В составе много легионеров, но хотелось бы увидеть своих ребят. Неважно, о какой команде мы говорим. Забивать всю заявку легионерами не очень хорошо для больших команд. Хотелось бы, чтобы на внутренние ресурсы обращали внимание», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.