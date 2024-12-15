Главный тренер «Ротора» оценил выступление команды в первой части сезона

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев подвёл итоги выступлению команды в первой части сезона Мелбет Первой лиги.

«Мы удовлетворены результатом. Плотность таблицы высокая, корону на голову себе никто не надевает. Понимаем, что предстоит сложная работа весной. ФНЛ — непростой турнир. Мы недалеко от лидирующей группы, очки набрали. Это радует. Начало второй части будет сложное — играем с «Уралом» и «Балтикой». Эйфории нет, уже хотим начать подготовку, чтобы показать во второй части результат не хуже», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ротор» завершил первую часть сезона Первой лиги на седьмом месте с 30 очками.