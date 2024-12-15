Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ротора» оценил выступление команды в первой части сезона

Главный тренер «Ротора» оценил выступление команды в первой части сезона
Комментарии

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев подвёл итоги выступлению команды в первой части сезона Мелбет Первой лиги.

«Мы удовлетворены результатом. Плотность таблицы высокая, корону на голову себе никто не надевает. Понимаем, что предстоит сложная работа весной. ФНЛ — непростой турнир. Мы недалеко от лидирующей группы, очки набрали. Это радует. Начало второй части будет сложное — играем с «Уралом» и «Балтикой». Эйфории нет, уже хотим начать подготовку, чтобы показать во второй части результат не хуже», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ротор» завершил первую часть сезона Первой лиги на седьмом месте с 30 очками.

Материалы по теме
«Когда Соболев начнёт забивать, будут на руках носить». Бояринцев — о первой части РПЛ
Эксклюзив
«Когда Соболев начнёт забивать, будут на руках носить». Бояринцев — о первой части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android