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Червиченко: как пассажиры Николсон и Жозе попали в автобус «Спартака»?

Червиченко: как пассажиры Николсон и Жозе попали в автобус «Спартака»?
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клубу нужно приобрести нового нападающего.

«Спартаку» нужен нападающий, как Кордоба. Чтобы был высокий, мощный и проламывал защиту. Надо, чтобы из-под него юркие Угальде и Барко могли выскакивать. Пока ещё не до конца поняли, как играть с ними, но это ненадолго. Успех «Спартака» держится на Угальде и Барко. Но если их не будет, кто сыграет в атаке?

Не понимаю, как пассажиры Николсон и Жозе попали в автобус «Спартака». Может, надо было в холодное время лавку для других греть. Если бы их взял «Оренбург», тоже было бы вопросом, нужны ли они клубу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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