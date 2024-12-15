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«Гавр» разгромно проиграл «Страсбургу» в Лиге 1, Кузяев не вышел на поле

«Гавр» разгромно проиграл «Страсбургу» в Лиге 1, Кузяев не вышел на поле
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Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Осеан» в Гавре (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Абделатиф Херраджи. «Страсбург» одержал победу со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 3
Страсбург
Страсбург
0:1 Диарра – 28'     0:2 Нанаси – 32'     0:3 Сантос – 90'    

На 28-й минуте забил игрок «Страсбурга» Хабиб Диарра, которому ассистировал Дилан Баква. Через четыре минуты удвоил преимущество «Страсбурга» Себастьян Нанаси также с паса Баква. На 90-й минуте забил полузащитник «Страсбурга» Андрей Сантос.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не вышел на поле.

«Страсбург» после 15 матчей занимает 13-е место. «Гавр» с 12 очками идёт 17-м.

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