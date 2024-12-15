«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Хоффенхаймом» в 14-м туре Бундеслиги

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс (Ганновер, Германия). Матч закончился со счётом 1:1.

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга и ушли на перерыв при равном счёте. На 46-й минуте полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна открыл счёт в матче. На 90+1-й минуте Якоб Бруун Ларсен забил ответный мяч «Хоффенхайма».

«Боруссия» Дортмунд набрала 22 очка в 14 матчах и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» занимает 14-е место, заработав 14 очков.